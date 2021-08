Port du masque: ce qui change

D’après le communiqué officiel du Comité de concertation, le port du masque reste obligatoire pour toute une série de situations. C’est le cas « dans les transports en commun et les gares, dans les magasins et les centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements horeca, dans les salles de conférences, les foires commerciales, les auditoriums, les lieux de culte, les palais de justice, les bibliothèques et lors de manifestations ».

Cependant, à partir du 1er septembre, « le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces accessibles au public des entreprises, des collectivités publiques ou des associations, ainsi que dans le secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel pour les événements et fêtes privées rassemblant moins de 200 personnes à l’intérieur et 400 personnes à l’extérieur, sauf décision contraire de l’autorité locale ».