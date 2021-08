Marc Van Ranst après le Comité de concertation: «Les assouplissements peuvent encore être annulés»

Marc Van Ranst met également en garde contre la mise sur « pause » des assouplissements à Bruxelles. D’après lui, il ne faut pas surestimer cette approche plus stricte car « les Bruxellois qui le souhaitent peuvent toujours se rendre en Flandre ou en Wallonie et profiter des mesures plus souples ». Il n’est pas non plus convaincu de l’efficacité d’une éventuelle application du covid safe ticket pour les personnes qui doivent encore se faire vacciner. Et pour celles qui le sont déjà, « ces règles strictes sont très frustrantes », a-t-il ajouté.