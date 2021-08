D1A: le Club Bruges a annoncé son deuxième transfert de la journée

Après avoir officialisé plus tôt dans la journée le transfert du milieu de terrain Owen Otasowie, le Club Bruges a annoncé vendredi l’arrivée du Français Ruben Providence sous forme de prêt avec option d’achat de l’AS Rome.

Providence, 20 ans, est un ailier polyvalent, qui a surtout joué à gauche la saison dernière. Formé au PSG, il a été un habitué de l’équipe de France U19 lors de la dernière campagne, avec laquelle il a notamment marqué contre la Belgique en 2019. A l’AS Rome, il n’a pas reçu sa chance et a dû se contenter d’être appelé neuf sur le banc. Providence a également été contacté par les clubs italiens de Bologne et de Spezia mais aussi par Stuttgart et Southampton.