Euro 2020: des milliers de spectateurs contaminés lors de la finale à Londres

Des milliers de personnes ont été infectées par le coronavirus lors de la finale de l’Euro 2020 à Londres, selon les chiffres publiés vendredi par l’agence publique de santé anglaise (Public Health England).

Près de 2.300 spectateurs des dizaines de milliers de supporters qui se trouvaient dans les tribunes ou autour du stade Wembley pour les demi-finales et finales les 7 et 11 juillet derniers auraient été très contagieux, tandis que plus de 3.400 personnes auraient été contaminées.