Le coach du Standard Mbaye Leye honnête après la victoire contre Ostende: «À la place du coach adverse, j’aurais aussi été frustré…»

Après cette rencontre, le coach Mbaye Leye était évidemment satisfait de ses ouailles. « C’était un match très important, et fort intéressant au final. On connaissait Ostende, car c’est une très belle équipe, qui nous a déjà fait mal ces derniers mois. On devait avoir de bonnes positions en pertes de balle, parce qu’ils sont très forts en reconversion offensive. Et, aujourd’hui, c’est ce qu’on a fait. Offensivement, on a juste manqué d’un peu de tempo pour arriver à bouger ce bloc. Mais, ce soir, au contraire de la rencontre face à Ostende, on a réussi à être bien offensivement et défensivement, les gars ont beaucoup donné. »