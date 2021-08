Manchester City pourrait ne pas libérer Kevin De Bruyne, toujours gêné par sa cheville

Mauvaise nouvelle pour les Diables rouges. Touché à la cheville lors du huitième de finale de l’Euro face au Portugal, Kevin De Bruyne n’est toujours pas rétabli. Le Belge n’a pu disputer que quelques minutes du premier match de Premier League de Manchester City contre Tottenham, et était absent de l’entraînement ce vendredi.

Il figure donc incertain pour le match des Cityzens face à Norwich ce week-end, et le club mancunien pourrait l’empêcher de rejoindre les Diables rouges, pour affronter l’Estonie, la République tchèque et la Biélorussie entre le 2 et le 8 septembre prochain.