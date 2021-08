Le médian du Standard Selim Amallah réagit à son but polémique: «Il a été accordé, et c’est bien le principal...»

Solides défensivement mais un peu brouillons à la création, les Rouches ont tout de même réussi à arracher la victoire à dix minutes du terme, via Selim Amallah. Un but qui n’a pas manqué de créer la polémique après la rencontre. À la limite du hors-jeu, le Marocain a dû attendre la confirmation du VAR avant de célébrer. « Il a été accordé, c’est bien le principal », réagit le médian offensif après coup. « J’ai eu une première période compliquée, mais je suis heureux d’avoir pu offrir les trois points à l’équipe ce soir. Cela dit, je ne suis pas encore au top de ma forme, je monte crescendo au fil des matches. J’ai besoin d’enchaîner pour retrouver le rythme. je montre à l’entraînement que j’ai le niveau pour être dans l’équipe, mais je respecte les choix du coach. »

Avec ce succès, les Rouches virent donc en tête du championnat, avec dix unités. Une belle dynamique que les hommes de Mbaye Leye devront confirmer la semaine prochaine, à l’Union Saint-Gilloise. « On est bien partis en ce début de saison. On a eu un mauvais passage contre l’Antwerp, mais on a su passer à autre chose. On a ensuite su gagner des matches au mental, en équipe. Et ça, ça nous fait du bien », conclut Selim Amallah.