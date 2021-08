Stefanos Tsitsipas élimine Félix Auger-Aliassime et affrontera Alexander Zverev en demi-finales de l’ATP Masters 1000 de Cincinnati

« S’en tenir à ses racines »

«Le tennis est un jeu psychologique et ce genre de choses arrive. Il est important de s’en tenir à ses racines et à ce que l’on fait de mieux», a déclaré Tsitsipas lors de son interview sur le court. «Ce n’était peut-être pas idéal dans le deuxième set, surtout quand j’ai eu tant d’opportunités et que j’ai eu une si bonne occasion de conclure un peu plus tôt. Mais avec beaucoup de patience et en essayant simplement de trouver cette opportunité dans le troisième set, je me suis avancé, j’étais vraiment déterminé et je n’ai pas lâché.»