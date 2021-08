Un bébé passé par dessus des barbelés: l'image choc des évacuations en Afghanistan

Parmi d’innombrables témoignages poignants, une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre des Afghans faisant passer un bébé en pleurs par-dessus la foule à l’aéroport et le donnant à un soldat américain. Selon le Pentagone, il a été soigné puis rendu à ses parents.

Face aux critiques et polémiques qui agitent les Etats-Unis depuis la victoire éclair des talibans, l’armée américaine a pris en mains sa communication vendredi en publiant un florilège de photographies montrant ses militaires prenant soin de bébés et de jeunes enfants afghans à l’aéroport. Et le porte-parole du Pentagone John Kirby de mettre en avant la «compassion» des soldats.