L’heure de franchir un cap pour Jérémy Doku avec Rennes en Ligue 1 : « Je me sens déjà vieux! »

Encore en rodage lors de la reprise face à Lens, le joueur le plus cher de l’histoire du club (transfert estimé à 26 M EUR en octobre 2020) a de nouveau fait étalage de son talent à Brest (1-1) et contre Rosenborg (victoire 2-0) ces derniers jours, mais toujours en vain.

Plus rageant, il a manqué plusieurs occasions nettes, avec une frappe à ras de terre passée juste à côté de la cage contre Rosenborg, une autre pas assez appuyée à bout portant face au gardien brestois Marco Bizot, et même une qui a fui le cadre alors qu’il était seul face au but vide en tout début de match à Brest.

Déjà l’an dernier, son rendement avait déçu: 2 buts et 4 passes décisives en 37 matches sous le maillot rennais toutes compétitions confondues, soit l’équivalent de ce qu’il avait produit en seulement 7 matches de championnat belge avec Anderlecht en début de saison avant son transfert.

Ses entraîneurs, Julien Stéphan puis Bruno Genesio, n’ont cessé de plaider la clémence et la patience, rappelant sa jeunesse et son manque d’expérience au plus haut niveau.

«Déjà vieux»

Mais dans un effectif particulièrement jeune, avec des titulaires de 17 ou 18 ans et l’arrivée par exemple de Mathys Tel, entré en jeu à Brest à 16 ans et 3 mois -plus jeune encore qu’Eduardo Camavinga à ses débuts en 2019-, l’âge n’est plus vraiment un argument à Rennes.

«Moi j’ai 19 ans et je me sens déjà vieux!», a plaisanté Doku après le match à Brest.

Surtout, après une saison complète en Ligue 1 et un Euro réussi avec la Belgique, où il s’est illustré en particulier en provoquant un pénalty lors du quart de finale perdu contre l’Italie (1-2), l’argument commence à s’émousser.

L’impression de gâchis est d’autant plus forte que sur l’autre aile, l’alter ego de Doku, l’ailier ghanéen Kamaldeen Sulemana, buteur dès son premier quart d’heure rennais contre Lens, s’est montré lui aussi plus brouillon lors des derniers matches.

« Pas le droit à l’erreur face à des joueurs comme ça »

«Quand vous êtes défenseur et que vous êtes en face de joueurs comme ça, vous regardez souvent la pendule dans l’espoir que ça finisse plus vite. Vous n’avez pas le droit à l’erreur», a pourtant assuré Genesio après le match contre Rosenborg.

Mais le côté imprévisible des deux petites bombes rennaises peut parfois aussi désarçonner leurs propres équipiers. «Avec eux, c’est parfois difficile, ils peuvent aller à gauche, aller à droite», a expliqué l’attaquant Serhou Guirassy.

«Parfois, ils font des feintes à l’attaquant», a-t-il ajouté en souriant. «Quand tu es avant-centre (...), il faut rester attentif car ils peuvent centrer à tout moment».