Le Belgo-Brésilien Andreas Pereira prêté une saison par Manchester United à Flamengo

75 rencontres avec les Red Devils

Pereira a joué 75 rencontres et marqué quatre buts toutes compétitions confondues depuis ses débuts à United en 2014, cependant, le joueur passera une autre saison loin d’Old Trafford. Après avoir été prêté à Grenade en 2016-17 et à Valence en 2017-18, Pereira a été prêté à la Lazio de Serie A la saison dernière, marquant un but en 33 apparitions.