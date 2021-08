Anderlecht officialise l’arrivée de Christian Kouamé en prêt

« Christian est un jeune attaquant qui dispose déjà de beaucoup d’expérience », explique le directeur sportif Peter Verbeke sur le site du RSCA. « Il combine puissance et vitesse, des qualités que nous voulions ajouter à notre noyau. Son arrivée devrait nous permettre d’encore améliorer notre capacité à marquer. Comme Joshua Zirkzee, Christian a également consciemment choisi le RSC Anderlecht comme une étape importante dans son développement sportif ultérieur. Cette conviction a été importante dans le choix qui a été le nôtre de faire venir Christian. »

« Je suis très heureux de pouvoir jouer au RSC Anderlecht cette saison », a déclaré Christian Kouamé lors de son arrivée à Neerpede. « La façon de jouer de l’entraîneur devrait bien me convenir. Je rejoins un groupe qui recèle déjà clairement de beaucoup de qualités et j’espère pouvoir saluer les supporters dans le stade le plus rapidement possible. »

Anderlecht jouera son prochain match jeudi prochain à Vitesse Arnhem en barrage retour de la Conference League.