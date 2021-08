Massimiliano Allegri l’assure: Cristiano Ronaldo va bien rester à la Juventus

« À moi, Ronaldo m’a dit qu’il restait, clarifions ainsi ce point », a souligné le coach de la Juve, qui a dû répondre à plusieurs questions sur la forme et l’état d’esprit de « CR7 » à la veille du premier match de championnat, sur la pelouse de l’Udinese dimanche.

« Il s’est toujours bien entraîné et a toujours été à disposition. J’ai lu des rumeurs dans les journaux, mais il n’y a jamais eu de volonté de sa part de quitter la Juventus », a-t-il ajouté.

Ronaldo lui-même a publié cette semaine un long message pour démentir un éventuel retour au Real Madrid, évoqué par certains médias, sans pour autant confirmer explicitement qu’il resterait bien à la Juve pour honorer sa quatrième et dernière année de contrat.

Ces rumeurs de transferts sont récurrentes depuis le nouvel échec de la Juve en Ligue des Champions, éliminée en mars en 8e de finale, comme la saison précédente.

La Juventus, « comme tous les ans, part pour remporter toutes les compétitions », a souligné « Max » Allegri, revenu au club après deux ans absence, après l’échec de l’expérience Pirlo, qui a vu la Juve abandonner le scudetto pour la première fois depuis 2012.

« Faisons les choses les unes après les autres et essayons de gagner le premier match à Udine. Ce sera un championnat équilibré et pour gagner, il ne faut pas avoir des pics à 100 puis à 30 mais essayer d’avoir une vitesse de croisière à 80 ou 90… », a décrit celui qui a remporté cinq fois le titre de champion avec les Bianconeri entre 2015 et 2019.