Bruxelles risque un nouveau pic de contaminations en septembre-octobre, selon le biostatisticien Molenberghs

Si les Bruxellois ne limitent pas leurs contacts et ne font pas davantage vacciner, la Région se dirige vers un nouveau pic, comme en septembre et octobre de l’année dernière, estime-t-il.

Vendredi, le gouvernement a annoncé toute une série d’assouplissements pour la Wallonie et la Flandre, mais pas pour Bruxelles. Dans la capitale, des règles plus strictes continuent de s’appliquer – celles qui prévalaient par le passé. « Nous ne resserrons pas, mais nous ne relâchons pas non plus », a déclaré le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS). « C’est une bonne chose », estime le biostatisticien Geert Molenberghs au média bruxellois Bruzz. « Rudi Vervoort a bien fait de souligner la gravité de la situation. J’ai l’impression que les autorités de Bruxelles sont actuellement conscientes des risques. J’y entends la volonté de prendre des mesures proportionnées. » Lire aussi Comité de concertation: des assouplissements à géométrie variable L’inquiétude de Molenberghs concernant la situation à Bruxelles est alimentée par de nouvelles simulations et de nouveaux modèles élaborés par l’université de Hasselt, sous la direction du biostatisticien Niels Hens. Ils affirment que si les Bruxellois ne limitent pas leurs contacts et si davantage de personnes ne se font pas vacciner, on pourrait se diriger vers un nouveau pic dans la capitale, comme l’année dernière en septembre-octobre.

Inquiétudes vis-à-vis de la Wallonie « Un nouveau pic avec plus d’infections mais surtout plus d’hospitalisations à partir de septembre est certainement possible, déclare-t-il encore à Bruzz. Non seulement à Bruxelles (où 60 % des plus de 18 ans sont désormais totalement vaccinés, ndlr), mais dans tout le pays et notamment en Wallonie (77 % des adultes sont totalement vaccinés). En fait, je suis plus préoccupé par la situation en Wallonie qu’à Bruxelles. Car à Bruxelles, les gens semblent être conscients de la gravité de la situation. Mais en Wallonie, on applique les mêmes assouplissements qu’en Flandre, alors que la couverture vaccinale n’est pas du tout comparable. C’est très dangereux. »

Lire aussi Nouvelle vague du coronavirus en Israël: un avertissement pour les pays bien vaccinés? Le biostatisticien fait un parallèle avec la situation en Israël. « Regardez, à l’heure actuelle, la Wallonie a le même taux de vaccination qu’Israël, par exemple. Là-bas, des mesures très sérieuses sont sur la table, car la variante delta n’y est plus contrôlable. On parle d’un nouveau lockdown et la rentrée des classes pourrait bien être repoussée d’un mois. Soyons clairs : le taux de vaccination à Bruxelles est toujours beaucoup plus bas qu’en Wallonie et en Israël. Mais de tous les gouvernements, celui de Bruxelles semblait hier (lors du Comité de consultation, ndlr) avoir l’évaluation la plus réaliste du problème. »