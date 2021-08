Premier League: Liverpool enchaîne face à Burnley devant son public (2-0, vidéos)

Dans un Anfield Road plein pour la première fois depuis près d’un an et demi, Liverpool a enchaîné un deuxième succès de rang face à Burnley (2-0) samedi, en ouverture de la 2e journée de Premier League.

Depuis 528 jours, et le huitième de finale retour de Ligue des Champions perdu contre l’Atlético de Madrid (3-2), on n’avait plus entendu « You’ll Never Walk Alone », l’hymne des Reds, résonner aussi fort.