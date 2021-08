Meurtre de Gouvy: des centaines de personnes rassemblées pour les funérailles de Nathalie Maillet

Parmi les personnes présentes, il y avait les proches et la famille de la directrice du circuit, des personnes du sport moteur, mais aussi des sympathisants.

Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi matin à la cathédrale de Malmedy pour rendre un dernier hommage à Nathalie Maillet, la directrice du circuit de Francorchamps, tuée le 15 août par son mari, Franz Dubois. L’homme avait abattu son épouse et la nouvelle compagne de cette dernière Ann-Lawrence Durviaux, avant de retourner l’arme contre lui.

Le personnel du circuit s’était rassemblé devant l’édifice religieux et formait une haie d’honneur avec les drapeaux de course pour le cercueil blanc surmonté d’un casque, rappelant la passion de Nathalie Maillet pour le sport automobile. Sa combinaison et son numéro, le 46, étaient aussi présents.