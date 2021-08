France: sixième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire (photos)

A l’approche de la rentrée scolaire, les opposants en France au pass sanitaire et à toute obligation vaccinale contre le covid comptent accroître samedi la pression sur le gouvernement pour leur sixième week-end de mobilisation, avec plus de 200 manifestations prévues dans le pays.

Le pass sanitaire s’applique notamment aux bars et restaurants, aux services de santé à certaines conditions, dans les trains. Et il a été étendu depuis lundi à plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de région parisienne et de la moitié sud de la France.