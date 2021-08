CORRECTION: General Motors rappelle davantage de Chevrolet Bolt à cause d'un risque...

"Après une enquête plus approfondie sur les processus de fabrication chez LG et le démontage des blocs-batteries, GM a découvert des défauts de fabrication dans certaines cellules de batterie produites dans les installations de fabrication de LG au-delà de l'usine d'Ochang, en Corée", explique le constructeur.

Ce dernier, qui avait déjà procédé à deux séries de rappel en novembre 2020 et juillet dernier pour un coût de 800 millions de dollars, explique le faire "volontairement". Ainsi, "par prudence, GM remplacera les modules de batterie défectueux des Chevrolet Bolt EV et EUV par de nouveaux modules, avec un coût supplémentaire prévu d'environ un milliard de dollars", situe la marque dans un communiqué.

General Motors avertit les propriétaires de ne pas garer leur voiture à l'intérieur et à proximité des bâtiments. L'entreprise déconseille également de charger la batterie pendant la nuit.

Opel rappelle également l'Ampera-e, un véhicule quasi similaire à la Chevrolet Bolt, avec la même batterie de LG. Aux Pays-Bas, 3.400 Ampera-e ont été vendues, et en Belgique "un tout petit nombre", selon Dominique Fontignies, porte-parole de Stellantis Belgique-Luxembourg. La voiture n'est plus produite car Opel ne fait plus partie de GM.

L'entreprise technologique sud-coréenne LG fabrique les batteries des voitures de GM. Cette société a déjà abaissé ses prévisions de bénéfices en raison du premier rappel de la Chevrolet Bolt.