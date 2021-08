Tour d’Espagne: Fabio Jakobsen gagne la 8e étape au sprint, Primoz Roglic reste en tête

Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick Step) a remporté au sprint la 8e étape du Tour d’Espagne cycliste (WorldTour) samedi en se montrant le plus rapide à l’arrivée des 173,7 km parcourus entre La Santa Pola et La Manga del Mar Menor. Le profil de l’étape tracé en bord de mer ne présentait aucune difficulté.

Le Néerlandais, 24 ans, s’adjuge sa deuxième victoire d’étape sur cette 76e édition de la Vuelta et sa 4e au Tour d’Espagne. Pour la 22e victoire de sa carrière et la 4e de la saison, Fabio Jakobsen, un an après sa mémorable chute au Tour de Pologne, s’est montré le plus rapide devant l’Italien Alberto Dainese (DSM) et deux coureurs Belges, Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), 3e et Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), 4e. Piet Allegaert (Cofidis) est 10e, troisième Belge dans le top 10.