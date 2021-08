Roberto Martinez: «La différence était minime, mais la victoire de l’Italie était méritée»

Dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure, Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges, est revenu sur l’élimination en quarts de finale de l’Euro 2020 face à l’Italie. « On n’a pas atteint notre objectif, mais je maintiens qu’on n’a pas échoué », a confié le technicien espagnol. « Pour moi, dans le sport, on échoue quand on ne fait pas tout pour gagner. Je peux vous assurer que nous avons tout fait pour gagner, du premier jour de la préparation jusqu’à la dernière seconde contre l’Italie. On a perdu contre le futur champion, qui a poursuivi sur son élan de 33 matchs sans défaite. La différence était minime, mais la victoire italienne était méritée. »

Roberto Martinez dévoilera jeudi prochain sa première sélection depuis l’Euro. Début septembre, les Diables rouges retrouveront les terrains avec trois matches de qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Ils se rendront en Estonie le jeudi 2 septembre avant de recevoir la République tchèque le 5 septembre. Le match en Biélorussie le 8 septembre a été délocalisé à Kazan en Russie, à huis clos.