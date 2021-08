Comité de concertation: les mesures qui changent (ou pas) à Bruxelles

De nombreux assouplissements ont été annoncés après le Comité de concertation de ce vendredi après-midi. Presque rien ne bouge à Bruxelles, mais en Wallonie et en Flandre, de nombreuses libertés vont être retrouvées dès le 1er septembre.

Les autorités ont donc annoncé de nouveaux assouplissements. Le Comité de concertation a cependant maintenu un certain nombre de mesures, comme le maintien du port du masque à l’intérieur et à certains endroits où il n’est pas possible de garder une distanciation sociale raisonnable.