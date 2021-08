Bundesliga: Witsel et Dortmund s’inclinent à Fribourg, Lukebakio buteur avec le Hertha Berlin (vidéos)

Dans le cadre de la deuxième journée de Bundesliga, le Hertin Berlin s’est incliné ce samedi sur son terrain 1-2, malgré un but de Lukebakio. L’attaquant était présent au coup d’envoi, tout comme Dedryck Boyata du côté Berlinois. Koen Casteels a disputé l’entièreté de la rencontre pour le compte de Wolfsburg alors que Sébastiaan Bornauw est resté sur le banc des remplaçants.

Absent lors de la première rencontre de championnat pour une blessure musculaire, Dedryck Boyata était bel et bien présent en tant que titulaire pour la deuxième joute de la saison du Herta Berlin. Remplacé à la 84e minute par Torunarigha, le défenseur n’a pu empêcher la deuxième défaite de rang de son équipe, malgré une réalisation sur pénalty de Lukebakio à l’heure de jeu. Malgré ce but encaissé, les coéquipiers de Koen Casteels vont renverser la vapeur en marquant à deux reprises dans le dernier quart d’heure. Le but victorieux a été inscrit à la 88e minute par l’ancien anderlechtois Lukas Nmecha.