Afghanistan: au moins 200 Belges et leurs proches déjà évacués par l’armée belge

Après des débuts difficiles ce vendredi, l’opération « Red Kite » a réussi à monter en puissance ce samedi. Même si un premier C-130 n’a pas reçu l’autorisation d’effectuer sa mission à cause de l’encombrement de l’espace aérien, un deuxième C-130 a pu, ce 21 août, évacuer de Kaboul vers Islamabad 57 Belges et 27 Néerlandais. Un troisième appareil du même type a ensuite pu décoller avec 17 Belges et 65 Néerlandais à son bord, et un quatrième vol était en cours en début de soirée avec un nombre non-précisé de passagers. La veille, seuls 34 personnes, des Belges et leurs « ayants droit » (conjoint ou enfants n’ayant pas nécessairement la nationalité belge) avaient pu quitter Kaboul grâce à un vol belge et un vol néerlandais. Ces 34 passagers se sont posés ce samedi après-midi à Schipol, l’aéroport d’Amsterdam via un vol de la force aérienne néerlandaise parti d’Islamabad.

Respect des procédures Un agent de liaison belge sera en poste à Schipol dès ce dimanche pour faciliter les opérations de retour vers notre pays. Les passagers belges devaient être ramenés en bus en Belgique jusqu’à la caserne de Peutie, proche de l’aéroport militaire de Melsbroek. Ils devront y remplir les formalités d’entrée sur le territoire : des agents de la police fédérale et des responsables de Fedasil vérifieront que leurs documents sont en règle et que les procédures sont bien respectées.

Lire aussi Afghanistan: les germes d’une rébellion face aux talibans Lors d’un briefing ce samedi, on sentait donc du côté des Affaires étrangères belges et de la Défense une vraie satisfaction à annoncer que Red Kite, cette opération qui vise à évacuer de Kaboul les ressortissants belges, leurs proches, mais aussi des Afghans ayant travaillé pour des organisations internationales et des défenseurs des droits humains et des droits des femmes, avait pu faire quitter l’Afghanistan à au moins 200 personnes. Il y a quelques jours, le gouvernement belge avait annoncé qu’il prévoyait d’évacuer 580 personnes, dont 344 Belges et 222 Afghans. Un nombre non-précisé de ces personnes ont cependant signalé qu’elles préféraient finalement rester sur place pour ne pas abandonner leur famille.