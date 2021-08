Afghanistan: «Impossible» d’évacuer tous les personnels afghans de Kaboul pour le 31 août, selon le chef de la diplomatie de l’UE

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a jugé « impossible » d’évacuer tous les collaborateurs afghans des pouvoirs occidentaux avant le 31 août et a déploré que les mesures de sécurité prises par les Etats-Unis à l’aéroport de Kaboul entravent cette évacuation, dans un entretien samedi à l’AFP.

L’administration américaine a fixé au 31 août la date du retrait définitif de ses forces d’Afghanistan et prévoit d’évacuer plus de 30.000 Américains et civils afghans.