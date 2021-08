D1A : Alexis De Sart prêté une saison à OHL par l’Antwerp

« Il peut être déployé immédiatement »

De Sart a joué quelques minutes lors des deux premiers matches de championnat avec l’Antwerp cette saison, contre Malines et Courtrai, mais n’a pas participé aux trois suivants. La saison dernière, il a peu joué en raison de nombreuses blessures. Lors de sa première saison avec l’Antwerp, en 2019-2020, De Sart était titulaire et a eu une grande part dans la victoire du Great Old en Coupe.