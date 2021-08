L’ancien milieu de terrain de Liverpool Terry McDermott atteint de démence

L’ancien footballeur, aujourd’hui âgé de 69 ans, a annoncé qu’il était dans les premiers stades de la maladie selon les examens réalisés à l’hôpital : «Je dois faire avec et je le ferai. C’est comme ça que j’ai été élevé. Rien ne m’a jamais été donné facilement», a expliqué McDermott sur le site officiel des «Reds».

L’ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre Terry McDermott, triple vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs champions, a révélé samedi être atteint de démence.

«Je n’ai pas peur de l’assumer et en plus, comme on l’a vu, il y a beaucoup d’autres joueurs dans un état bien pire que le mien», a souligné le triple vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs champions avec Liverpool (1977, 1978, 1981).