Orages, averses...: les prévisions météo des prochains jours

Ce dimanche après-midi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses par endroits intenses et orageuses, rapporte l’IRM. Elles pourront aussi éventuellement s'accompagner de quelques coups de vent ou de petits grêlons. Les maxima, un peu frais pour la saison, oscilleront entre 16 et 21 degrés, sous un vent dans l'ensemble modéré d'ouest à nord-ouest.

Ce soir, quelques averses encore localement intenses et accompagnées d'orage sont toujours possibles. Dans le courant de la nuit, le risque d'averses se maintiendra mais les précipitations seront moins marquées. La nébulosité restera variable à abondante et de mauvaises visibilités sont à craindre sur le relief ardennais. Les minima varieront entre 13 et 17 degrés. Le vent sera généralement modéré, parfois faible en Ardenne et assez fort au littoral, d'ouest à nord-ouest s'orientant ensuite entre le nord et le nord-ouest.