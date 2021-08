Malgré une avance de deux buts, Lyon et Denayer concèdent le partage sur le fil face à Clermont

Avec un bilan de 1 point sur 6, Lyon espérait conquérir sa première victoire de la saison, dimanche après-midi. Cependant, l’équipe de Jason Denayer (monté à la 82e minute) n’est pas parvenue à remporter son match à domicile contre les promus de Clermont, concédant le but égalisateur dans le temps additionnel après avoir mené de deux buts.

Elbasan Rashani a inscrit le but du 3-3 à la 91e minute, après avoir fait 3-2 à la 80e minute pour les Clermontois. Lyon menait 3-1 au repos, grâce à des buts de Moussa Dembélé (5e, sur penalty et 21e) et Lucas Paqueta (45e+2). Sinaly Diomande avait marqué contre son camp à la 12e minute.