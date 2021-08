Dendoncker et les Wolves s’inclinent face à Tottenham, Manchester United coince à Southampton (vidéos)

Vainqueur à Wolverhampton (1-0), Tottenham a rejoint dimanche Liverpool et Brighton en tête de la Premier League avec un six sur six, contrairement à Manchester United, freiné par Southampton (1-1), lors de la 2e journée.

Leander Dendoncker a débuté sur le banc de Wolverhampton qui accueillait Tottenham. Il est monté à la 72e minute à la place de Joao Moutinho, alors que son équipe était menée 0-1 après le penalty inscrit par Dele Ali. Les Wolves n’ont cependant pas réussi à revenir au score et concèdent leur deuxième défaite en deux matchs, après Leicester la semaine passée.