Coronavirus: face à «l’évolution défavorable» à Bruxelles, un hôpital renforce ses mesures

Les établissements horeca devront ainsi maintenir un nombre limité de personnes par tablée, (8, enfants jusqu’à 12 ans accomplis non compris). L’heure de fermeture obligatoire est bloquée à 1 heure du matin et une distance de 1,5 mètre doit être conservée entre les tables.

« Je reconnais que cela peut paraître frustrant pour ceux et celles qui sont vaccinés et qui ont rempli leur part de contrat social », admet M. Vervoort. Ce dernier a cependant rappelé que le taux de vaccination était encore faible dans la capitale, particulièrement pour la tranche 12-17 ans. Soixante pour cent de la population adulte bruxelloise est vaccinée contre plus de 82 % à l’échelle nationale. La différence est en effet encore plus flagrante chez les adolescents (12-17 ans) avec 10 % de complètement vaccinés à Bruxelles contre 29 et 36 % en Flandre et en Wallonie, respectivement.

Des mesures dans les hôpitaux

L’hôpital Saint-Luc de Bruxelles a, quant à lui, renforcé ses mesures. Alors que les accompagnants étaient acceptés, ils ne le seront plus à partir de mardi 24 août.

« Les patients venant en ambulatoire (consultation ou hôpital de jour) doivent se présenter seuls . Les accompagnants doivent rester en dehors des Cliniques.

Les seules exceptions sont les suivantes :

Un accompagnant adulte si la mobilité du patient venant en consultation l’exige ou pour une personne ne pouvant rester sans accompagnement pour des raisons neuro-psychiatriques, un parent en pédiatrie. »