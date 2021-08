Romelu Lukaku, buteur dès son retour à Chelsea: «Comment qualifier mon match? Dominant» (vidéos)

Romelu Lukaku n’a pas manqué son retour avec Chelsea. Ce dimanche face à Arsenal, le Diable rouge a trouvé le chemin des filets après seulement 15 minutes de jeu. Interrogé par Sky Sports à l’issue de la rencontre, l’attaquant n’avait qu’un mot pour qualifier son match : « Dominant » « Ça ne pouvait pas mieux démarrer », a commenté Lukaku. « Je suis très heureux de cette victoire, nous avons très bien joué. On aurait pu mettre plus de buts, mais finalement, quitter ce stade avec cette performance, c’est bien et il faut continuer comme ça. Me concernant, je dirais que j’étais dominant. J’essaie de m’améliorer à chaque fois, j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir mais aujourd’hui, c’était bien de gagner. Nous devons gagner et continuer, la Premier League est un championnat très compétitif et je suis prêt pour relever le défi »

Les observateurs ont aussi apprécié la prestation du Diable rouge, la qualifiant de « complète » pour un attaquant. « J’essaie, j’essaie. À la fin de la journée, vous voulez travailler dur pour l’équipe, marquer et créer des occasions. J’ai travaillé là-dessus et cette équipe est très talentueuse. Ils sont champions d’Europe et ils veulent continuer à construire et je veux continuer à gagner. Nous devons continuer à nous battre et à réaliser des performances comme celle-ci. »