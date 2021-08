Seraing: Georges Mikautadze de plus en plus proche d’un retour au Pairay

Plus le temps passe, plus Georges Mikautadze se rapproche du Pairay. L’attaquant n’était tout simplement pas repris avec Metz pour la réception de Reims ce dimanche, au contraire de Papa Ndiaga Yade et Boubacar Traore. Dans les gradins du stade sérésien, beaucoup évoquaient d’ailleurs un retour de l’ancien meilleur buteur de Division 1B. Des bruits que ne confirme cependant pas Philippe Gaillot, le directeur sportif du club lorrain. « C’est dans les mains de coach Frédéric Antonetti », nous confie-t-il. « Nous espérons encore renforcer le RFC Seraing avec un ou deux joueurs, dont un de Metz peut-être. Ce dernier serait assurément un élément offensif. » Cela semble donc se jouer entre Papa Ndiaga Yade et Georginho, sachant que le premier bénéficie de plus de temps de jeu et donc de crédit aux yeux d’Antonetti, alors que ce dernier a fait monter son attaquant face à Reims, dimanche, à la 59e… pour le retirer à la 74e.

Un défenseur aussi attendu

Georges Mikautadze, lui, verrait d’un très bon œil un retour dans un groupe qu’il connaît et où il se sent particulièrement bien. De plus, il a besoin de jouer pour confirmer le talent qu’il a laissé éclater au grand jour la saison dernière. Passer dix mois dans un rôle de joker à Metz ne lui serait d’aucune utilité dans sa progression. En retrouvant le RFC Seraing, il aurait l’occasion de se frotter aux meilleurs défenseurs de l’élite et d’encore progresser. Le jeune homme de 20 ans en est parfaitement conscient et nul doute que la direction messine est du même avis.