Vaccination: Bruxelles pénalisée par sa précarité

Si les Bruxellois les plus vulnérables ont plutôt bien suivi la première phase de la campagne de vaccination, on ne peut en dire autant des plus jeunes. Un tiers des 18-24 ans sont totalement vaccinés dans la capitale (alors que la moyenne nationale est de 67 %), moins de 10 % des adolescents bruxellois (12-17 ans) ont reçu leur double injection, contre 30 % pour la moyenne belge. Le décrochage est manifeste.

Revenu par habitant plus faible, taux de chômage plus élevé… il apparaît assez nettement que les taux de vaccination, assez bas à Bruxelles, sont corrélés à ces indicateurs de précarité. Des liens qui ne se vérifient d’ailleurs pas qu’à Bruxelles : Dison et Farciennes, deux communes avec un revenu moyen par habitant le plus bas côté wallon, sont deux des trois communes au plus faible taux de vaccination.