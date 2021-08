SC Charleroi: Ozornwafor débarque, Zedadka devrait suivre

Alors que les dernières semaines ont permis au Sporting de Charleroi de réduire un peu son noyau suite aux départs de Lucas Ribeiro Costa (Mouscron), Gjoko Zajkov (Levski Sofia) et Gaëtan Hendrickx (Deinze), le matricule 22 travaillait aussi dans le sens des arrivées.

Et cela a permis au club d’annoncer ce samedi la venue du défenseur nigérian Valentine Ozornwafor sous forme de prêt avec option d’achat en provenance de Galatasaray. S’il figurait régulièrement dans la sélection du club stambouliote lors des matches, il n’y a pas eu le temps de jeu souhaité puisqu’il n’a quasiment jamais quitté le banc des remplaçants. Et après une expérience à Almeria, il va découvrir un troisième championnat européen cette saison. Il s’agit d’un défenseur central gaucher. International nigérian, il sera chargé de venir concurrencer le secteur défensif, qui repose forcément beaucoup sur les jeunes issus de la formation carolo, actuellement. Et c’est d’autant plus vrai en l’absence conjointe de Steeven Willems et Stelios Andreou, comme ce fut le cas ce week-end au stade arc-en-ciel. « C’est un profil très intéressant dont on ne disposait pas encore. Il a de la puissance et de la vitesse, mais il faut voir sa plus-value à moyen terme. Il faut encore le préparer à défendre comme on le fait et cela pourrait prendre un mois ou deux, même si ce serait une bonne nouvelle si ça va plus vite », commentait Edward Still ce dimanche.