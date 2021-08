Retour gagnant en Serie A pour José Mourinho avec la Roma

Le jeune attaquant anglais, arrivé cette semaine de Chelsea pour plus de 40 millions d’euros, s’est immédiatement mis dans la poche les plus de 25.000 supporters romains, de retour à l’Olimpico dans une jauge maximale de 50%.

Sur une nouvelle accélération, Abraham a offert le premier but à Henrikh Mkhitaryan (26e), but d’abord refusé pour hors-jeu puis validé après plus de deux minutes d’hésitation de la VAR.

Et en seconde période, alors que la Roma était à son tour réduite à dix après l’exclusion de Nicolo Zaniolo pour un deuxième jaune (52e) et venait d’être rejointe à 1-1, c’est encore lui qui a pris l’espace à droite pour sa seconde passe décisive de la soirée: Jordan Veretout (64e) à l’affût au second poteau n’a pas manqué l’offrande. But là encore validé après une longue attente pour un possible hors-jeu.

Une fois l’Anglais sorti, Veretout, encore lui, a mis la Roma à l’abri avec un but d’avant-centre (79e).

Après cette première victorieuse, José Mourinho est resté contenu dans sa joie car tout n’a pas été simple face à une belle Fiorentina. A dix, la «Viola» n’a pas baissé la tête et, une fois revenue à égalité numérique, a souvent mis au supplice la défense des Giallorossi.

Le gardien Rui Patricio, autre recrue de l’été romain, a été impeccable devant Dusan Vlahovic (55e) et Erick Pulgar (59e), mais n’a rien pu sur le but de près de Nikola Milenkovic (60e). Même sans Franck Ribéry, non retenu en fin de saison dernière, cette Fiorentina a des arguments à faire valoir.