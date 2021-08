Afghanistan: Joe Biden n’exclut pas de prolonger la présence américaine

« Le président Biden a annoncé qu’il retirerait toutes les forces militaires le 31 août. S’il outrepasse cette date, cela signifie qu’il étend l’occupation et ceci n’est pas nécessaire », a expliqué le porte-parole. Joe Biden est sous pression car l’évacuation des Occidentaux à Kaboul se révèle beaucoup plus difficile que prévu. « Si les États-Unis ou le Royaume-Uni demandent un délai supplémentaire pour poursuivre les évacuations, la réponse sera non. Ou il y aura des conséquences », a prévenu M. Saheen.