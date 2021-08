Le bitcoin passe au-dessus des 50.000 USD pour la première fois depuis mai

L'unité a grimpé d'environ 2% pour atteindre 50.249,15 USD, soit son plus haut niveau depuis mi-mai.

Sa valeur avait commencé à baisser en raison d'une série de facteurs, notamment le durcissement des législations chinoises contre les mines de bitcoins dans le pays qui alimentent près de 80% du commerce mondial de cryptomonnaies et fonctionnent en partie grâce à des centrales à charbon, et la décision du patron de Tesla, Elon Musk, de ne plus accepter l'accepter comme moyen de paiement en raison de son impact sur l'environnement.