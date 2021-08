Intempéries aux Etats-Unis: au moins 21 morts dans le Tennessee, 100.000 Américains sans électricité dans le nord-est

Des inondations « catastrophiques » dans le Tennessee ont fait au moins 21 morts, ont rapporté dimanche les autorités de cet Etat du Sud américain, et des dizaines de personnes restaient recherchées, selon plusieurs médias locaux.

Initialement la police avait fait état d’une quarantaine de disparus mais désormais on parle d’une vingtaine, dont plusieurs enfants.

« Entre 22 et 43 centimètres de pluie sont tombés sur cette zone du centre du Tennessee durant une période de 6 heures samedi matin », et des intempéries ont continué dans la nuit, a ajouté l’Agence de gestion des situations d’urgence de l’Etat, qualifiant les inondations de « catastrophiques ».

Des responsables locaux de Waverly ont lié ces intempéries à un ouragan voire une tornade et précisé que les eaux sont montées tellement vite que des gens n’ont pas eu le temps de se mettre à l’abri.

Trois autres comtés ont également été touchés. Des opérations de nettoyage sont en cours, et « de nombreux ponts et routes dans la zone touchée restent fermés », selon le communiqué.

La tempête Henri sévit dans le nord-est

Plus de 100.000 habitants du nord-est des Etats-Unis étaient dimanche sans électricité au passage de la tempête Henri, selon un site spécialisé, tandis que le président Joe Biden appelait à la prudence face notamment aux risques d’inondations.

Plus de 72.000 personnes dans l’Etat de Rhode Island, 30.000 dans le Connecticut, et 10.000 dans le Massachusetts, ont été victimes d’une coupure de courant dans la journée selon le site poweroutage.us.

La tempête a frappé les côtes américaines au niveau de Rhode Island à 12h15 (16h15 GMT), selon les services météo américains (National Weather Service).

Dans son bulletin de 17 heures (21 heures GMT), le Centre américain de surveillance des ouragans, le NHC, indiquait que la tempête soufflait avec des vents allant jusqu’à 65 km/h, en baisse par rapport aux 120 km/h de la veille observés en mer.

Henri, qui avait été rétrogradé dans la matinée d’ouragan à tempête tropicale par le NHC, devrait se déplacer moins rapidement dans les prochaines heures, souligne le bulletin, avant de préciser que la tempête pourrait « stagner près de la frontière entre l’Etat de New York et du Connecticut cette nuit ».

Le nord-est des Etats-Unis est d’habitude relativement épargné par de telles tempêtes, qui touchent plutôt des Etats plus au sud comme la Floride ou la Louisiane.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important aux communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions, amplifiés par la montée du niveau des océans.