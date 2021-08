Météo: l’IRM annonce deux jours sans pluie

Lundi matin, le ciel sera d’abord très nuageux dans de nombreuses régions avec encore quelques averses, principalement dans la moitié sud-est du pays. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec à partir du nord avec des éclaircies plus larges, mais quelques averses pourront encore concerner les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse.

La nuit prochaine, le temps deviendra sec pratiquement partout avec des champs nuageux et des éclaircies. Le vent sera faible ou modéré de nord-est avec des minima de 9 à 16 degrés.

>> Nos prévisions météo région par région

Un temps sec

Mardi, le temps sera sec et d’abord assez ensoleillé. Dans le courant de la journée, la nébulosité deviendra variable, excepté dans le sud du pays où les éclaircies resteront dominantes. Les maxima seront proches de 22 degrés dans le centre du pays. Le vent de nord-est sera modéré, le long du littoral parfois assez fort.

Mercredi, le temps restera sec avec des éclaircies et des nuages cumuliformes un peu plus nombreux l’après-midi. Les maxima évolueront peu et resteront compris entre 17 et 22 degrés. Le vent sera faible, puis modéré de nord-est à nord.