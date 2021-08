La Course du Raisin: Deceuninck-Quick Step aligne Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe

La formation Deceuninck-Quick Step a décidé d’aligner ses vedettes à l’occasion de la 61e édition de la Course du Raisin cycliste (1.1), jeudi à Overijse. Remco Evenepoel et le champion du monde Julian Alaphilippe seront les deux leaders. Le Danois Kasper Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres, sera également au départ, tout comme son compatriote Mikkel Honoré et le trio belge composé de Dries Devenyns, Iljo Keisse et Pieter Serry.

L’année dernière, Deceuninck-Quick Step avait remporté la course grâce à Florian Sénéchal. Le Français participe actuellement à la Vuelta.