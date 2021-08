Hockey Stars Awards: Vincent Vanasch candidat à sa succession pour un 4e titre de meilleur gardien du monde

Arthur Van Doren, lauréat en 2017 et en 2018, ainsi qu’Alexander Hendrickx, meilleur buteur du tournoi olympique, sont candidats au titre de Joueur FIH de l’année 2019, tandis que Vincent Vanasch peut lui décrocher son 4e trophée consécutif comme meilleur Gardien de l’année. Shane McLeod, coach des Red Lions, déjà plébiscité en 2017, et qui vient de céder son poste de sélectionneur au Néerlandais Michel van den Heuvel, pourrait lui aussi repartir avec une nouvelle récompense.

Après avoir remporté la médaille d’or à Tokyo, cet été, plusieurs Red Lions figurent tout naturellement dans la liste des nommés des Hockey Stars Awards 2020-21, les récompenses accordées annuellement par la fédération internationale de hockey (FIH) aux meilleurs joueurs et joueuses mondiaux. Après avoir fait l’impasse sur l’élection et des lauréats en 2020 en raison de la pandémie mondiale, les trophées seront attribués sur la période courant de janvier à août 2021, à l’issue des Jeux olympiques. Et comme chaque année, depuis 2016, la Belgique est bien représentée puisqu’ils seront 4 à concourir pour remporter le prix individuel suprême pour cette édition.

Les votes sont ouverts jusqu’au 15 septembre prochain et les vainqueurs seront annoncés, au plus tard, pour le début du mois d’octobre. Comme lors des éditions précédentes, les suffrages seront pondérés avec 50 % pour les Fédérations nationales (coach et capitaine dames et messieurs), 25 % pour les journalistes et 25 % pour les fans de hockey qui peuvent s’exprimer via le site de la FIH.