La Fédération belge de football élit son nouveau président le 30 août

Le 30 août, le nouveau président de l’association sera élu. Il doit être issu du conseil d’administration, qui est composé de dix personnes depuis juin. Outre les administrateurs indépendants Pascale Van Damme et Paul Van den Bulck, il s’agit de Michael Verschueren, Bruno Venanzi, Peter Willems et Michel Louwagie (Pro League), Marc Van Craen et Robert Huygens (Voetbal Vlaanderen) et Benjamin Vasseur et Philippe Godin (ACFF).