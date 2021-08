Jan Vertonghen avec Benfica au PSV pour le barrage retour de Ligue des champions

Benfica s’envolera pour Eindhoven plus tard dans la journée de lundi. Le club a décidé de ne pas s’entraîner au stade Philips. « Nous savons ce que nous avons à faire », dit Jésus. « Ce sera un match aux grands intérêts sportifs et financiers. Nous jouons contre un très bon adversaire. En fait, le PSV et Benfica devraient tous deux participer à la phase de groupe de la Ligue des champions. Je l’ai déjà dit la semaine dernière. Un match nul est suffisant pour nous, mais nous allons chercher la victoire. »