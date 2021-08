Rentrée scolaire: voici les mesures pour Bruxelles et la Wallonie

Une situation qui conduit tout droit, c’est historique, à une différence nette dans le choix de mesures préventives entre Bruxelles et la Wallonie. À l’issue d’une réunion au sommet mardi dernier, il a été décidé que des changements interviendront dans les règles sur le port du masque.

A quelques jours de la rentrée, la situation est préoccupante à Bruxelles. Tandis qu’en Wallonie, la situation est pour le moment beaucoup plus rassurante. C’est notamment le taux de positivité des tests effectués par les voyageurs de retour de l’étranger (ceux qui ont rempli un PLF) qui a alerté les autorités.

Dans le fondamental , la règle est similaire à celle en vigueur dans l’horeca : « le masque est obligatoire dans les espaces intérieurs pour les membres du personnel dans tous les contacts qui ont lieu lorsqu’ils sont en mouvement ou qui ont lieu en dehors de la classe (exemples : circuler dans la classe pendant le cours dans l’enseignement primaire, circuler dans les couloirs, temps passé dans la salle réservée aux membres du personnel en dehors de la consommation des repas, etc.) ; le masque peut par contre être enlevé par les membres du personnel lorsqu’ils sont installés pour le cours, pour une réunion ou encore lors de la consommation des repas ».

Dans le secondaire, la règle est similaire à celle de l’horeca : « le masque est obligatoire dans les espaces intérieurs pour les membres du personnel et pour les élèves dans tous les contacts qui ont lieu lorsqu’ils sont en mouvement ou qui ont lieu en dehors de la classe (exemples : circuler dans la classe pendant le cours, circuler dans les couloirs, temps passé dans la salle réservée aux membres du personnel en dehors de la consommation des repas, etc.) ; le masque peut par contre être enlevé par les membres du personnel et par les élèves lorsqu’ils sont installés pour le cours, pour une réunion ou encore lors de la consommation des repas ».