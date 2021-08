Le personnel du banc d'épreuves des armes à feu de Liège en grève (2)

Le syndicat libéral se plaint de ce problème depuis un certain temps. Des valeurs de plomb supérieures à la norme ont été relevées lors de mesures ces dernières années, explique-t-il. L'exposition au plomb à long terme est considérée comme "probablement cancérigène" et peut entrainer des lésions nerveuses et des problèmes cardiovasculaires et rénaux notamment.

Selon Jimmy Verlez, secrétaire fédéral du SLFP, "les infrastructures laissent à désirer". Le syndicat réclame dès lors une enquête externe.