Le recrutement de jeunes joueurs comme Sambi Lokonga ne fait pas l’unanimité à Arsenal: Bacary Sagna allume la stratégie de transfert de son ancien club (vidéo)

La défaite d’Arsenal à l’Emirates Stadium face aux Blues de Chelsea (0-2) après le faux départ à Brentford semble désespérer certains anciens joueurs. C’est le cas de l’ex-international français Bacary Sagna, qui a défendu les couleurs des Gunners durant 7 ans. « Quand je jouais, n’importe qui était ravi de rejoindre Arsenal, maintenant nous avons perdu notre ADN.», a fustigé l’ancien latéral sur RMC Sport. Précisément, c’est la stratégie de recrutement du club londonnien qui est pointée du doigt : « Comment pouvez-vous dépenser 150 millions d’euros et ne faire venir que de jeunes joueurs ? » Parmi les joueurs peu expérimentés recrutés cet été, on notera la venue de Sambi Lokonga en provenance d’Anderlecht pour un total de 17 millions de livres sterling. « Ils n’ont rien gagné. C’est peut-être bon pour l’avenir, mais quelqu’un doit penser au présent », a également déclaré Sagna.

« Ils vont perdre la majorité du temps »

Remonté, le joueur estime que son ancien club ne fait plus peur : « Quand je regarde Arsenal maintenant, je sais qu’ils vont perdre la majorité du temps et que nous allons concéder un but stupide. »