Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repasse et se maintient au-dessus des 4.300 points

La progression de Wall Street à l'ouverture permettait aux indices européens de confirmer et conforter leur rebond matinal. Le BEL 20 regagnait finalement 0,91 pc à 4.316,37 points avec 13 de ses éléments dans le vert. En tête, on retrouvait arGEN-X (282,40) et Galapagos (48,51) qui rebondissaient de 4,98 et 2,02 pc devant Melexis (98,15) et KBC (70,98), en hausse de 1,71 et 1,34 pc. Ageas (43,33) était positive de 0,65 pc, AB InBev (51,65) de 0,66 pc. Les SIR étaient par contre négatives avec Aedifica (122,10) et Cofinimmo (140,00) en baisse de 0,57 et 0,50 pc, WDP (38,56) perdant 0,87 pc. Solvay (111,65) et UCB (99,36) gagnaient 0,22 et 0,34 pc. Proximus (17,40) cédait de justesse 0,14 pc tandis que Telenet (32,12) avançait de 0,31 pc, Orange Belgium (20,00) et Bpost (8,36) gagnant par ailleurs 1,01 et 1,58 pc. Aperam (50,26) valait 0,71 pc de moins que vendredi alors que Umicore (56,58) remontait de 0,75 pc, Elia (107,70) et GBL (97,84) terminant en hausse de 0,84 et 0,72 pc tandis que Sofina (379,80) perdait 0,78 pc.