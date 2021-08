«Il n’y avait pas de faute claire»: le Referee Department réagit au but litigieux du Standard face à Ostende (vidéo)

Sur une remise de Denis Dragus, Selim Amallah semblait flirter dangereusement avec la ligne du hors-jeu, avant de pousser le ballon dans les filets. Très difficile à juger en temps réel au vu de la masse de joueurs présents dans le rectangle, la phase a été longuement analysée par le VAR. Et, après une attente interminable, M.Visser, en charge de cette rencontre, a décidé d’accorder le but.

Après la rencontre, le coach ostendais Alexander Blessin a réclamé des comptes à l’arbitre campinois. Qui lui a fourni des explications assez saugrenues… « J’en ai discuté avec l’arbitre au coup de sifflet final, et c’est très difficile à comprendre. En fait, il y avait un pied en l’air au moment de la touche de balle du passeur. Le problème, c’est que, quand il y a un pied qui n’est pas au sol, le système de traçage de ligne virtuelle ne fonctionne pas. C’est donc le juge de ligne qui a dû prendre la décision. Et, selon lui, il n’y avait pas de hors-jeu… »

« En ce qui concerne cette phase, le Referee Department s’attend à ce que la ligne de hors-jeu officielle du VAR soit utilisée pour prendre la décision finale », explique l’ancien arbitre. « En ce qui concerne ce but, la situation est limite. Mais le VAR dispose d’un système 2D en Pro League, et pas en 3D… Cela veut dire que la ligne est tracée sur le pied et sur le sol pour obtenir une décision correcte. La difficulté, dans cette situation, c’est que le pied de l’attaquant, le pied du défenseur et le ballon sont en l’air. Pour pouvoir tracer une ligne correcte, il faut disposer d’une ligne 3D, comme en Champions League par exemple. Le VAR a bien tracé une ligne de hors-jeu avec la technologie 2D, mais elle n’a pas été diffusée à la télévision : cette technologie est moins précise, et elle ne montrait pas que l’arbitre assistant avait commis une faute claire. C’est pour cela que la décision initiale – la validation du but – a été confirmée. Le Referee Department soutient cette décision, mais s’attend aussi à ce que le VAR diffuse à la télévision la ligne de hors-jeu tracée, même si cette image en 2D n’aurait pas donné une vue complètement précise. »

Pas sûr que cela apaise les interminables débats sur le VAR dans notre championnat...