Possible duel belgo-belge entre Minnen et Bonaventure au 3e tour des qualifications de l’US Open, Bergs, Bemelmans et Coppejans connaissent leur adversaire

Minnen, tête de série N.6 du tableau, défiera au premier tour l’Espagnole Andrea Lazaro Garcia, 26 ans et 232e mondiale, qui n’a jamais participé à un tableau final d’une levée d’un tournoi majeur. La Limbourgeoise a été éliminée au premier tour du tableau final à New York la saison dernière. Bonaventure, 19e tête de série, affrontera elle la Française Amandine Hesse, 28 ans et 228e mondiale, qui a disputé à deux reprises le tableau final de l’US Open. En 2020, la Stavelotaine avait atteint le 2e tour du grand tableau à New York. Si les deux Belges atteignent le 3e tour, elles s’affronteront pour empocher un ticket pour l’US Open.

Une Américaine pour Maryna Zanevska

Maryna Zanevksa (WTA 113/N.9), N.4 belge après un bel été, lors duquel elle a remporté son premier titre WTA à Gdynia, sera opposée au premier tour à l’Américaine de 30 ans Asia Muhammad (WTA 182). La dernière participation de la native d’Odessa au tournoi new-yorkais remonte à 2014. Depuis lors, elle a échoué à quatre reprises en qualifications.