Le distributeur chimique anversois Azelis s'apprête à entrer en bourse à Bruxelles (PRESS)

Selon le quotidien, l'ampleur de l'opération dépasserait le milliard d'euros. À titre de comparaison, la plus grande introduction en bourse cette année concerne jusqu'à présent Ekopak, l'entreprise d'épuration de l'eau, qui a levé au printemps 60 millions d'euros. Auparavant, les plus grosses opérations avaient visé Unifiedpost (252 millions en 2020) et Shurgard (575 millions en 2018).

Azelis se profile non pas comme un producteur, mais comme un distributeur chimique. En effet, elle achète des produits à de grandes entreprises du secteur et les revend à des sociétés qui les intègrent dans leur propre production: alimentation, vêtements, pilules, électronique, etc. Selon les connaisseurs, le groupe est très comparable à l'entreprise néerlandaise cotée à Amsterdam IMCD, le plus grand distributeur mondial de chimie fine. Le groupe anversois, dont les ventes avoisinent les 2 milliards d'euros, est détenu depuis trois ans par le fonds d'investissement EQT, propriété de la richissime famille suédoise Wallenberg, et le fonds de pension canadien PSP.